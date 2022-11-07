Звёзды

Элтон Джон создал видеоигру о своей жизни и карьере

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Запустили виртуальное пространство Elton John Presents: Beyond the Yellow Brick Road.

Оказавшись внутри, геймеры могут получить полное представление о музыке и карьере Элтона, совершив виртуальную прогулку по модным образом легендарной поп-звезды, фотографиям и многому другому. Кроме того, поклонники могут принять участие в интерактивных квестах, связанных с его хитами, ежедневными поисками сокровищ и викторинами. Для игроков, которые хотят, чтобы их аватары выглядели четкими, в виртуальном магазине будут представлены наряды и аксессуары Элтона.

Проект был создан исполнителем вместе с его управляющей фирмой Rocket Entertainment и компанией Roblox при поддержке Universal Music Group (UMG). В настоящее время платформа Roblox может похвастаться более чем 52 миллионами активных пользователей, среди которых и дети Джона и Дэвида Ферниша.

— Я видел радость, которую Roblox подарил моим мальчикам, и возможности, которые он создает, чтобы взаимодействовать с фанатами, — говорит музыкант. — Я всегда был самим собой и использовал свой образ, очки и музыку, чтобы выразить себя, и Roblox действительно поощряет это самовыражение. Теперь мои фанаты могут сделать то же самое, и это действительно здорово.

Источник: InterMedia

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