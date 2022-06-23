Эмбер Хёрд напишет книгу, чтобы расплатиться с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд собирается написать откровенную книгу о своей жизни и отношениях с Джонни Деппом.

Как сообщает британское издание OK!, таким образом актриса хочет заработать денег на выплату судебных издержек и компенсации ущерба бывшему мужу. По решению недавно состоявшегося суда Эмбер должна заплатить 8,3 миллиона долларов. По данным инсайдеров, Хёрд находится на грани разорения, и таких денег у нее нет.

– Эмбер считает, что ее карьера в Голливуде окончена, – говорят ее друзья. – Она уже ведет переговоры и взволнована этим. На данный момент ей нечего терять, и она хочет рассказать всё.

Вероятно, в основу книги лягут ее дневники, которые актриса вела с самого начала отношений в Джонни, в частности, записывая туда информацию о всех их конфликтах. Эти записки уже «всплывали» во время судебных заседаний.

Источник: InterMedia