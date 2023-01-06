Эшли Олсен вышла замуж

Дизайнер и актриса Эшли Олсен тайно вышла замуж за своего давнего бойфренда Эрика Эйснера.

Как сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров, свадьба состоялась 28 декабря 2022 года в их доме в Бель-Эйр, Калифорния. Церемония была скромная и семейная: на ней присутствовали всего около 50 гостей.

36-летняя Эшли и 34-летний художник Эрик встречались, предположительно, с октября 2017 года и несколько лет держали свои отношения в секрете. Он сын ювелирного дизайнера Лизы Эйснер и бывшего президента компании David Geffen Эрика Эйснера. Как пара Олсен и Эйснер дебютировали на красной дорожке на мероприятии в Нью-Йорке в сентябре 2021 года.

Источник: InterMedia