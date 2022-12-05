Музыкальная новинка

Jony попросил не искать в нем жанры

Автор Эвелина Никанорова
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Jony представил свой новый студийный альбом «Не ищите во мне жанры».

Пластинка стала третьим полноформатным релизом в дискографии Джахида Гусейнли.

— Всем огромное спасибо, крепко обнимаю каждого, кто причастен и каждого своего слушателя! Пусть эти песни сопровождают вас в самые прекрасные моменты вашей жизни, а также помогут пережить и преодолеть все невзгоды, ведь я хочу быть с вами и в радости, и в горе, — представил музыкант новинку в своих соцсетях.

В альбом «Не ищите во мне жанры» вошло 15 треков. Среди них несколько дуэтов, записанных Jony с Anna Asti, Navai, HammAli, Эрикой Лундмоен и другими коллегами по сцене.

Источник: InterMedia

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