Jony попросил не искать в нем жанры

Пластинка стала третьим полноформатным релизом в дискографии Джахида Гусейнли.

— Всем огромное спасибо, крепко обнимаю каждого, кто причастен и каждого своего слушателя! Пусть эти песни сопровождают вас в самые прекрасные моменты вашей жизни, а также помогут пережить и преодолеть все невзгоды, ведь я хочу быть с вами и в радости, и в горе, — представил музыкант новинку в своих соцсетях.