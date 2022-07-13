Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

Сейчас — самое благодатное время для всех, кто периодически ставит себе задачу похудеть. Например, сначала к Новому году. Потом — к началу лета. И так каждый год. Так вот тем, у кого не получилось привести себя в порядок для походов на пляж, есть шанс немножко подправить ситуацию. Главное — прямо сейчас приучить себя правильно питаться. Достаточно запомнить пять простых правил.

1. Обязательно приучите себя пить больше жидкости. Обычной воды, зеленого или травяного чая, домашнего лимонада. Начинайте день со стакана воды, пейте перед каждым приемом пищи. Чтобы нормализовать водный баланс, доведите количество жидкости примерно до двух литров в день. Если, конечно, у вас нет специальных медицинских показаний против этого.

2. Не упустите отличную возможность питаться сезонными фруктами, овощами, ягодами. Заменяйте ими основные приемы пищи и особенно десерты. Так вы не только насытите организм витаминами, минералами и антиоксидантами, но и повысите ваш иммунитет, зарядитесь бодростью.

3. Откажитесь от жирной еды – организму в жаркое время году становится тяжело ее перерабатывать, и этим обязательно надо воспользоваться. Налегайте на рыбу и морепродукты, орехи, авокадо, фрукты и овощи. И не забывайте про супы. Просто сытные зимние солянки замените на легкие холодные борщи, окрошки, гаспачо и так далее. Добавляйте в летние супы больше полезных овощей, зелени и пряностей.

4. Воздержитесь от сытных ужинов. Питайтесь легкой здоровой пищей, маленькими порциями. Выбирайте низкокалорийные продукты, которые быстро насыщают и справляются с чувством голода.

5. А еще – больше гуляйте! Совершайте пешие прогулки, катайтесь на велосипеде, занимайтесь спортом, танцуйте. И тогда придут не только стройность и энергия, но и отличное настроение.