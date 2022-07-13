Полезное радио

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Сейчас — самое благодатное время для всех, кто периодически ставит себе задачу похудеть. Например, сначала к Новому году. Потом — к началу лета. И так каждый год. Так вот тем, у кого не получилось привести себя в порядок для походов на пляж, есть шанс немножко подправить ситуацию. Главное — прямо сейчас приучить себя правильно питаться. Достаточно запомнить пять простых правил.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

1. Обязательно приучите себя пить больше жидкости. Обычной воды, зеленого или травяного чая, домашнего лимонада. Начинайте день со стакана воды, пейте перед каждым приемом пищи. Чтобы нормализовать водный баланс, доведите количество жидкости примерно до двух литров в день. Если, конечно, у вас нет специальных медицинских показаний против этого.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

2. Не упустите отличную возможность питаться сезонными фруктами, овощами, ягодами. Заменяйте ими основные приемы пищи и особенно десерты. Так вы не только насытите организм витаминами, минералами и антиоксидантами, но и повысите ваш иммунитет, зарядитесь бодростью.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

3. Откажитесь от жирной еды – организму в жаркое время году становится тяжело ее перерабатывать, и этим обязательно надо воспользоваться. Налегайте на рыбу и морепродукты, орехи, авокадо, фрукты и овощи. И не забывайте про супы. Просто сытные зимние солянки замените на легкие холодные борщи, окрошки, гаспачо и так далее. Добавляйте в летние супы больше полезных овощей, зелени и пряностей.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

4. Воздержитесь от сытных ужинов. Питайтесь легкой здоровой пищей, маленькими порциями. Выбирайте низкокалорийные продукты, которые быстро насыщают и справляются с чувством голода.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

5. А еще – больше гуляйте! Совершайте пешие прогулки, катайтесь на велосипеде, занимайтесь спортом, танцуйте. И тогда придут не только стройность и энергия, но и отличное настроение.

Как питаться летом, чтобы похудеть? Пять практических советов

Tags:

Похожее

Хижины, юрты, богемные палатки и другое. Любителям отдыха на природе &#8212; обновленная карта глэмпингов

Хижины, юрты, богемные палатки и другое. Любителям отдыха на природе — обновленная карта глэмпингов

Автор Анжелика Орлёнок
Как приготовить самый правильный, самый ароматный шашлык?

Как приготовить самый правильный, самый ароматный шашлык?

Автор Анжелика Орлёнок
Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Автор Анжелика Орлёнок
Летние покупки. Каким должен быть «правильный» гамак?

Летние покупки. Каким должен быть «правильный» гамак?

Автор Анжелика Орлёнок
Выбор «правильного» мороженого: три вопроса и один эксперимент

Выбор «правильного» мороженого: три вопроса и один эксперимент

Автор Анжелика Орлёнок
Как в жару не разориться на покупных напитках? Искать колонки с питьевой водой

Как в жару не разориться на покупных напитках? Искать колонки с питьевой водой

Автор Анжелика Орлёнок
На какой пляж отправиться купаться? На пляж, у которого есть Голубой флаг

На какой пляж отправиться купаться? На пляж, у которого есть Голубой флаг

Автор Анжелика Орлёнок
Отдых на природе &#8212; пошагово. На что важно обратить внимание

Отдых на природе — пошагово. На что важно обратить внимание

Автор RADIO•R
Клубника VS черешня: цена, польза и вред

Клубника VS черешня: цена, польза и вред

Автор Анжелика Орлёнок