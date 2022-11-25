Какой елочкой украсить свой дом? Советы для самых ответственных

С зажжением огней на рождественских елках городов наступает период ожидания любимых зимних праздников. Многие семьи совсем скоро тоже будут решать вопрос, какой елочкой украсить свой дом. Столичное самоуправление призывает подойти к выбору рождественской елки со всей ответственностью.

Елка в горшочке

Самый экологичный способ — приобрести елку в горшочке, а по окончании праздников, как и в прошлые годы, высадить ее в Рождественском лесу столицы, неподалеку от усадьбы Веркю.

Пополнение Рождественского леса пройдет уже третий год подряд. Сейчас в нем зеленеет около 130 посаженных людьми елочек. А для того чтобы елка после зимних праздников прижилась на новом месте, ее надо содержать дома с соблюдением некоторых важных правил.

Главные правила — качество саженца и условия хранения

1. Покупать следует только качественную елочку. Лучше всего — ту, которая уже выросла в горшке, а не была пересажена в него перед продажей. В этом случае при посадке у деревца не повредятся корни, и ему будет легче прижиться в Рождественском лесу.

2. Елку, поставленную в комнате, нужно постоянно поливать. После праздников зеленую красавицу лучше всего вынести на улицу или хранить на балконе, но не на застекленном. Если на улице минусовая температура, деревце нельзя поливать, потому что оно спит. А когда температура поднимается выше нуля, — поливать, чтобы растущая в горшке ель не засыхала.

3. Высаживать деревья в Рождественском лесу можно будет, когда уже отступят морозы и земля немного согреется, ​​примерно в марте. Перед посадкой нужно убедиться, что деревце жизнеспособно – ветки гибкие, при легком сгибании не ломаются, хвоя зеленая и не опадает.

Более подробная информация о Рождественском лесе

Елочные ветки

Есть и еще один вариант подготовки к праздникам без вреда для окружающей среды. Ежегодно Гослесничество Литвы проводит акцию «Принеси Рождество в свой дом», в ходе которой предлагается вместо елочки украсить дом еловыми ветками. А после праздников и елочки, и ветки можно будет сдать на специальные площадки. После того как их оттуда заберут, они станут органическим топливом.

В Вильнюсе сотрудники Гослесничества будет выдавать еловые лапы бесплатно 20 декабря с 15 до 18 часов.

Источник

Другие советы по покупке елочки и уходу за ней