Картина Disney про оборотня — героя комиксов Marvel, адаптация подросткового романа Кристофера Пайка «Клуб полуночников» и другие главные премьеры в сети

Телефон мистера Харригана (фильм)

(ужасы, драма) на Netflix с 5 октября

Главный герой фильма — мальчик по имени Крэйг. Когда умирает его престарелый друг, миллиардер мистер Харриган, мальчик понимает, что может общаться с умершим через iPhone, который положили в гроб. Фильм основан на повести Стивена Кинга.

Паоло Герреро: Борьба за справедливость (сериал, 1 сезон)

(биография, драма, спорт) на Netflix с 5 октября

Звезда перуанского футбола Паоло Герреро ведёт сложную судебную тяжбу после положительной пробы на кокаин задолго до начала чемпионата мира. Основано на реальной истории.

Чудаки (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, комедия, семейный) на Netflix с 7 октября

Похожий на пузырь мальчик Джеймс ставит под сомнение всё, что его раздражает. Что в результате? Удивительная жизнь, полная странных приключений в компании двух лучших друзей.

Клуб полуночников (сериал, 1 сезон)

(ужасы, драма, детектив) на Netflix с 7 октября

Группа неизлечимо больных пациентов живет в хосписе. Они собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто умрет первым, свяжется с другими из могилы.

Ночной оборотень (фильм)

(ужасы, фэнтези) на Disney+ с 7 октября

Картина Disney про оборотня, героя комиксов Marvel. В главной роли Гаэль Гарсиа Берналь.

Старики (фильм)

(ужасы) на Netflix с 7 октября

Женщина с двумя детьми возвращается домой на свадьбу сестры. Вскоре праздник превращается в кошмар — сможет ли она защитить детей от обезумевших стариков-убийц?

Счастливые девочки не умирают (фильм)

(драма, детектив) на Netflix с 7 октября

Идеальная жизнь нью-йоркской журналистки начинает рушиться из-за съемок документального фильма об ужасных событиях, участницей которых она стала в старшей школе. В главной роли Мила Кунис.

Глюк (сериал)

(фантастика, детектив, комедия) на Netflix с 7 октября

Девушка ищет пропавшего бойфренда с помощью клуба уфологов.

Привет, Джек! (сериал, 2 сезон)

(семейный, комедия) на Apple TV+ с 7 октября

Джек — один из самых заботливых и внимательных жителей Кловер-Гроув. Он приветствует всех с добротой и юмором. Его способность дарить участие, творчество и воображение вдохновляет горожан поступать так же.

Кэтрин по прозвищу Птичка (фильм)

(приключения) на Amazon Prime Video с 7 октября

Действие происходит в средневековой Англии 13 века. Кэтрин — четырнадцатилетняя дочь сельского рыцаря, которому не терпится выдать её замуж за богатого жениха, пускай даже тот старый и страшный. Девочка всячески противится этому и хитростью динамит ухажеров… Главные роли исполняют Бэлла Рэмси, Эндрю Скотт и Билли Пайпер.

Маленькие женщины (сериал)

(драма) на Netflix с 8 октября

Три сестры живут в бедности и привыкли полагаться только друг на друга. Однажды они оказываются вовлечены в опасный заговор богатых и влиятельных людей.