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«Колесо времени» продлено еще на сезон

Автор Эвелина Никанорова
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Фэнтези-сериал «Колесо времени» продлен на третий сезон еще в преддверии выхода второго.

«Колесо времени» продлено еще на сезон

Об этом было объявлено на ежегодном Comic-Con в Сан-Диего во время панели, посвященной спин-оффу сериала — анимационному фильму «Колесо времени: Истоки» (The Wheel of Time: Origins). Cериал, премьера которого впервые состоялась на Amazon Prime Video в ноябре 2021 года, основан на бестселлерах покойного Роберта Джордана.

— Я так взволнован тем, что мы будем снимать третий сезон «Колеса Времени: Восхождение теней», которая была моей любимой книгой в этой серии. Возможность представить ее на телевидении и познакомить новую аудиторию с историями, которые заставили меня влюбиться в эти книги, — для меня большая честь, и я работал над ней с тех пор, как много лет назад впервые представил миру сериал, — сказал шоураннер и исполнительный продюсер Рэйф Джадкинс.

Дата выхода второго и третьего сезонов «Колеса времени» еще не объявлена. Съемки второго завершились еще в мае.

Источник: InterMedia

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