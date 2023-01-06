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Кошка Тейлор Свифт и собаки Опры Уинфри стали самыми богатыми животными в мире

Автор Эвелина Никанорова
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Ежегодный список самых богатых домашних животных в мире обнародовал портал All About Cats.

Одни питомцы попали в топ-10 благодаря наследованию большого состояния, другие заработали его благодаря известности в социальных сетях и другим предприятиям.

Кошка Тейлор Свифт и собаки Опры Уинфри стали самыми богатыми животными в мире

Карл Лагерфельд и его кошка Шупетт

В числе богатейших животных оказались, в частности, пес Понтиак покойной актрисы Бетти Уайт (его наследство составляет 5 миллионов долларов) и любимица Карла Лагерфельда кошка Шупетт (модельер завещал ей 13 миллионов). Собаки Опры Уинфри Сэди, Санни, Лорен, Лейла и Люк, согласно завещанию телеведущей, в случае ее смерти могут унаследовать 30 миллионов долларов.

Кошка Тейлор Свифт и собаки Опры Уинфри стали самыми богатыми животными в мире

Тейлор Свифт с кошкой Оливией

Третью строчку рейтинга заняла шотландская вислоухая кошка Тейлор Свифт Оливия , которая заработала 97 миллионов, снявшись в клипах певицы и нескольких рекламных роликах (например, Diet Coke), она также является владелицей собственного лейбла, выпускающего мерч. Примечательно, что у Тейлор есть еще два питомца – кошка Мередит и кот Бенджамин Баттон, но об их доходах ничего не известно.

Источник: InterMedia

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