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Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной года

Автор Эвелина Никанорова
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Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной 2022 года по опросу читателей People.

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной года

Крис Эванс

— Моя мама будет так счастлива, — сказал Эванс. — Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет похвастаться.

Сам же он заявил, что воспоминания о титуле смогут его «утешить в старости, когда он станет обрюзгшим и в морщинах». Актер признался, что мечтает о семье и детях, но не хочет обсуждать это публично, считая, что «есть темы, предназначенные только для родных и близких друзей».

Эванс более всего известен ролью Капитана Америки в кинофраншизе «Мстители». Он также снялся в фильмах «Сотовый», «Дневники няни», «Лузеры», «Сколько у тебя?», «Сквозь снег», «Достать ножи», «Серый человек». Крис никогда не был женат и даже помолвлен, а в списке его бывших — Кейт Босуорт, Джессика Билл, Эмми Россум, Кристина Риччи, Минка Келли, Дженни Слейт и др.

Источник: InterMedia

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