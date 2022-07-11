Кристина Орбакайте погрузилась в состояние влюбленности в клипе «Нравишься»

Кристина Орбакайте представила новый сингл «Нравишься». В тот же день состоялась премьера видеоклипа на эту композицию, снятого режиссером Сергеем Греем.

— Ловите вайб этого лета, теряйте голову от эмоций, от чувств и не бойтесь их, — представила Орбакайте новинку в своих соцсетях.

По словам артистки, этот видеоклип погружает ее «в романтические и трогательные чувства состояния влюбленности».

— Я хочу, чтоб это состояние передалось каждому, кто услышит эту песню, — говорит Кристина Орбакайте.

Источник: InterMedia