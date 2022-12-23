Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

В воскресенье, 25 декабря, наступает Рождество. А день, который ему предшествует, — тоже очень важный и значимый. Вечер перед Рождеством носит название Kūčios. 24 декабря люди собираются семьями и проводят время за рождественским столом в ожидании первой звезды.

Но сначала с самого утра в субботу идут приготовления к праздничному вечеру. Приводится в порядок дом, готовятся традиционные угощения. Если где-то еще не поставили и не украсили елку, это делают 24 декабря, до наступления Рождества. И все же этот день — еще не праздник, а ожидание его, подготовка.

К праздничному столу собираются все члены семьи. Они съезжаются не только из разных мест Литвы, но и возвращаются из-за границы, если есть такая возможность.

С давних пор было принято застилать стол сеном, на него класть скатерть и тогда уже ставить блюда с угощениями. Самих угощений, по традиции, должно быть 12. Поскольку Кучос — это своеобразное сочетание языческих и христианских традиций, количество блюд может символизировать 12 месяцев и 12 апостолов.

Ну а сам стол Кануна Рождества, как правило, не содержит каких-то сложных блюд и излишеств. Мясо, масло, майонез и какую-то жирную пищу в этот день есть не принято.

Обязательный атрибут праздничного стола — кучюкай (слижикай). Это выпечка в виде маленьких комочков теста с маком. Их вкусно есть и отдельно, но к столу Рождественского Сочельника кучукай подают вместе с маковым молоком. Оно готовится из растертого мака, в которое добавляется немного воды, меда или сахара. В этом сладковатом молочке и замачиваются кучукай. В праздничный период эти маленькие хрустящие маковые комочки теста — от крохотных до более крупных можно купить во всех магазинах. Но во многих семьях их готовят и самостоятельно.

Еще на праздничном столе в Кучос будут яблоки, орехи и грибы, а также много видов селедки с самыми разными добавками — морковью, луком, грибами и даже маринованными огурцами. К столу Сочельника еще обязательно варится густой клюквенный кисель.

И все же праздничный стол в вечер Сочельника — это прежде всего не еда, а общение. С давних пор в этот вечер молились и говорили о сути Рождества, обсуждали минувший год, вспоминали об ушедших родных, строили планы на будущее. А еще — искренне желали друг другу что-то хорошее, и, наконец, — обменивались подарками.