Музыкальная новинка

Лана Дель Рей написала песню про свою семью

Автор Эвелина Никанорова
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Лана Дель Рей выпустила новый сингл «The Grants». Композиция, напоминающая госпел, посвящена семье певицы, чья настоящая фамилия Грант.

Это уже третий сингл с нового альбома Дель Рей «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», релиз которого состоится 24 марта. В недавнем интервью певица рассказала, что работала над новым музыкальным материалом больше года, и упомянула, что изначально название пластинки должно было быть еще длиннее – «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard».

Интересно, что отец Ланы Роб Грант, несколько недель назад анонсировал свой дебютный альбом «Lost at Sea». Он собирается выпустить сборник фортепианных треков, для двух из которых — заглавного и «Hollywood Bowl» — вокал записала его дочь.

Источник: InterMedia

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