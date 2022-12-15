Музыкальная новинка

Леонид Агутин спел «Последний трек» с молодыми музыкантами

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялась премьера сингла и клипа «Последний трек» Саши Ли и группы 3333 при участиии Леонида Агутина.

— Не ради шоу-бизнеса, не для славы земной, столь призрачной, как счастье в наше тревожное время, а ради молодых талантов, коим в это время жить и начинать свою творческую судьбу, и ради хорошей, очень интересной песни, я принял участие в коллаборации под названием «Последний трек», — написал в соцсетях Агутин. — Написали эту песню и пригласили меня группа «3333» и Саша Ли, который был моим подопечным в 10-м сезоне «Голоса». Рад, что такие музыканты появляются и жизнь продолжается, несмотря ни на что…

Источник: InterMedia

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