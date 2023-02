Луи Томлинсон рассказывает о жизни после One Direction

Обнародован первый трейлер документального фильма о Луи Томлинсоне «Все эти голоса» (All of Those Voices).

Лента режиссера Чарли Лайтнинга посвящена бывшему участнику One Direction. Луи расскажет о своей жизни после распада группы (который, если верить трейлеру, он изначально воспринял с растерянностью) и сольной карьере, в том числе создании последнего альбома «Faith in the Future», а также сложных событиях в его личной жизни за эти восемь лет: рождении ребенка от бывшей девушки, смерти мамы и младшей сестры.

— Это то, над чем я работал годами, и я очень рад наконец представить его миру, — представил фильм Томлинсон. — Я говорил это миллион раз, но мне повезло, что у меня лучшие поклонники, которых только можно пожелать, и, поскольку они всегда делают все возможное для меня, я хотел поделиться своей историей «своими словами».

В мировой прокате «Все эти голоса» выйдет 22 марта.

Источник: InterMedia