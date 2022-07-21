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Майк Тайсон пытается понять самого себя в трейлере «Майка»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер мини-сериала «Майк» представил видеосервис Hulu.

Фильм рассказывает историю боксера Майка Тайсона. Кадры драматичной жизни одного из самых скандально известных спортсменов сопровождает монолог главного героя, в котором он размышляет о том, каким видят его другие и кто он такой на самом деле.

Сам Майк Тайсон, как известно, не одобрил этот сериал и призвал своих поклонников его бойкотировать. Он лично благословил экранизацию своей жизни с Джейми Фоксом в главной роли, работа над проектом началась в 2021 году, но пока новостей о нем нет.

Источник: InterMedia

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