Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Режиссер Майкл Манн собирается снять сиквел своего фильма «Схватка».

В августе 2022 года выходит роман «Схватка 2», написанный Манном в соавторстве с Мэгом Гардинером. В книге рассказывается о жизни главаря банды Нила Макколи (в фильме его играл Роберт Де Ниро) и одержимого детектива лейтенанта Винсента Ханны (Аль Пачино) до и после событий фильма 1995 года. В интервью Empire режиссер рассказал, что уже думает над экранизацией

— Это полностью запланированный фильм, — заявил Манн. – Будет ли это скромный фильм? Нет. Будет ли это очень дорогой сериал? Нет. Это будет один большой и амбициозный фильм.

По словам Майкла, в будущей картине не будут сниматься ни Де Ниро, ни Пачино, ни Вэл Килмер (сыгравший Криса Шихерлиса), «потому что тогда они должны быть на шесть лет моложе, чем были в «Схватке». В принципе, до кастинга еще далеко, но Аль Пачино в одном из недавних интервью не только одобрил идею сиквела или приквела, но и предложил актера на роль молодого Винсента Ханны.

— Я думаю, это может быть Тимоти Шаламе, — сказал Аль. – Он отличный актер. И симпатичный парень.

Источник: InterMedia