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Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Режиссер Майкл Манн собирается снять сиквел своего фильма «Схватка».

Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Майкл Манн на съемках фильма «Схватка»

В августе 2022 года выходит роман «Схватка 2», написанный Манном в соавторстве с Мэгом Гардинером. В книге рассказывается о жизни главаря банды Нила Макколи (в фильме его играл Роберт Де Ниро) и одержимого детектива лейтенанта Винсента Ханны (Аль Пачино) до и после событий фильма 1995 года. В интервью Empire режиссер рассказал, что уже думает над экранизацией

— Это полностью запланированный фильм, — заявил Манн. – Будет ли это скромный фильм? Нет. Будет ли это очень дорогой сериал? Нет. Это будет один большой и амбициозный фильм.

Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Кадр из фильма «Схватка»

По словам Майкла, в будущей картине не будут сниматься ни Де Ниро, ни Пачино, ни Вэл Килмер (сыгравший Криса Шихерлиса), «потому что тогда они должны быть на шесть лет моложе, чем были в «Схватке». В принципе, до кастинга еще далеко, но Аль Пачино в одном из недавних интервью не только одобрил идею сиквела или приквела, но и предложил актера на роль молодого Винсента Ханны.

— Я думаю, это может быть Тимоти Шаламе, — сказал Аль. – Он отличный актер. И симпатичный парень.

Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Тимоти Шаламе

Источник: InterMedia

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