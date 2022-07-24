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Малыш Грут танцует и наряжается в трейлере анимационного сериала

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер анимационного мини-сериала «Я есть Грут» (I Am Groot) представили Marvel.

— Галактику не защитить от этого озорного малыша! Так что приготовьтесь к тому, что Малыш Грут займет центральное место в своем собственном фильме, который исследует славные дни его взросления и попадания в космические неприятности.

В ролике можно увидеть, как Грут переживает нападение странных крошечных существ, танцует, гуляет по лесу, примеряет различные наряды из листьев и т.п.

Премьера «Я есть Грут» состоится 10 августа на Disney+.

Источник: InterMedia

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