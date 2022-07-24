Малыш Грут танцует и наряжается в трейлере анимационного сериала

Трейлер анимационного мини-сериала «Я есть Грут» (I Am Groot) представили Marvel.
— Галактику не защитить от этого озорного малыша! Так что приготовьтесь к тому, что Малыш Грут займет центральное место в своем собственном фильме, который исследует славные дни его взросления и попадания в космические неприятности.
В ролике можно увидеть, как Грут переживает нападение странных крошечных существ, танцует, гуляет по лесу, примеряет различные наряды из листьев и т.п.
Премьера «Я есть Грут» состоится 10 августа на Disney+.
Источник: InterMedia