Мантия, корона, стихи и картины из коллекции Фредди Меркьюри уйдут с молотка

Почти полторы тысячи личных вещей Фредди Меркьюри будут проданы на аукционе Sotheby’s летом 2023 года.

Как сообщается на сайте аукционного дома, выставка «Фредди Меркьюри: его собственный мир» пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге в июне, а затем лоты окажутся в лондонской галерее, и в течение августа и сентября на шести торгах уйдут с молотка.

На аукцион их выставляет любимая подруга солиста Queen Мэри Остин, которой было завещано это имущество.

– Фредди Меркьюри был не только знаменитым музыкантом, но и глубоко образованным коллекционером со взглядом знатока, отточенным годами тщательных исследований и изучения художников и движений, которые пробудили его интеллектуальное и эстетическое любопытство, – сообщается в анонсе. – Эта коллекция хранилась в любимом доме Фредди в Кенсингтоне более трех десятилетий и демонстрирует качество и разнообразие работ, которые являются свидетельством не только его страсти, но и его блестящего ума.

Среди самых интересных и привлекательных лотов мантия и корона (копия коронационной короны Святого Эдуарда), созданные другом музыканта – дизайнером по костюмам Дианой Мозли. Их Фредди надевал во время исполнения песни «God Save The Queen» в последнем туре группы в 1986 году. Ориентировочная цена комплекта 60-80 000 фунтов стерлингов. Будут представлены и множество предметов одежды (как сценической, так и повседневной), аксессуары (включая серебряную расчёску для усов), рукописные тексты хитов «We Are the Champions» и «Killer Queen», гитары, рисунки авторства Матисса и Пикассо, картина французского живописца XIX века Джеймса Тиссо и многое другое.

Источник: InterMedia