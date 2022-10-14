Мари Краймбрери представила 12 глав перевернувшегося мира

Мари Краймбрери выпустила в свет новый альбом «Нас узнает весь мир (Part 2)». В пластинку вошло 12 новых треков, треть которых издавалась ранее в виде синглов.

— 12 новых глав одной большой истории под названием «Нас узнает весь мир» — это записи человека, который живёт. Живет, ошибаясь, познавая и, главное, любя, — представила Мари Краймбрери о новый альбом в своих соцсетях.

По словам певицы, работа над «Нас узнает весь мир (Part 2)» заняла около года, за которые ее мир «успел перевернуться несколько раз».

Источник: InterMedia