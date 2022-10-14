Музыкальная новинка

Мари Краймбрери представила 12 глав перевернувшегося мира

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Мари Краймбрери выпустила в свет новый альбом «Нас узнает весь мир (Part 2)». В пластинку вошло 12 новых треков, треть которых издавалась ранее в виде синглов.

Мари Краймбрери представила 12 глав перевернувшегося мира

— 12 новых глав одной большой истории под названием «Нас узнает весь мир» — это записи человека, который живёт. Живет, ошибаясь, познавая и, главное, любя, — представила Мари Краймбрери о новый альбом в своих соцсетях.

По словам певицы, работа над «Нас узнает весь мир (Part 2)» заняла около года, за которые ее мир «успел перевернуться несколько раз».

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Zivert показала «Смех и грех» с проигрышем Lyriq

Zivert показала «Смех и грех» с проигрышем Lyriq

Автор Эвелина Никанорова
Gayazovs Brothers перепели «Фаину»

Gayazovs Brothers перепели «Фаину»

Автор Эвелина Никанорова
Мари Краймбрери исповедалась в новом клипе

Мари Краймбрери исповедалась в новом клипе

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Бабкин представил Face to Face

Сергей Бабкин представил Face to Face

Автор Эвелина Никанорова
Чарли Пут записал альбом имени себя

Чарли Пут записал альбом имени себя

Автор Эвелина Никанорова
Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Земфира выпустила мини-альбом о горьком времени

Автор Эвелина Никанорова
Рита Дакота получила духовный альбом путём медитаций и ченнелинга

Рита Дакота получила духовный альбом путём медитаций и ченнелинга

Автор Эвелина Никанорова
«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

«ДДТ» продолжили «Творчество в пустоте» новыми песнями

Автор Эвелина Никанорова
Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Автор Эвелина Никанорова