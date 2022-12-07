Мишель Йео стала «иконой года» Time

Журнал Time назвал Мишель Йео «иконой года». Ее портрет украсит обложку нового номера, где также размещена большая статья и фотосессия актрисы.

60-летняя Мишель — уроженка Малайзии, победительница конкурса «Мисс Малайзия 1983». Йео окончила Лондонскую Королевскую академию танца со степенью бакалавра искусств со специализацией в области хореографии и драматургии и снялась в более чем 60 фильмах и сериалах.

В 2021-2022 году зрители могли видеть ее в получившей множество наград картине «Всё везде и сразу», фильмах «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Пороховой коктейль» и «Школа добра и зла», слышать ее голос в мультфильмах «Миньоны: Грювитация» и «Пес-самурай и город кошек», а в декабре выйдет мини-сериал «Ведьмак: Происхождение», где Мишель также сыграла одну из главных ролей.

Источник: InterMedia