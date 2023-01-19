Мэрил Стрип сыграет в «Убийствах в одном здании»

Мэрил Стрип присоединилась к касту третьего сезона сериала «Убийства в одном здании», съемки которого стартовали в Нью-Йорке в середине января 2023 года.

Об этом рассказала исполнительница одной главных ролей –Селена Гомес. В ее соцсетях появился ролик со съемочной площадки, где она сообщает о начале съемок и показывает своих коллег Стива Мартина, Мартина Шора, Андреа Мартин и Пола Радда, который появился в финальном эпизоде второго сезона. А затем из-за их спин к радости всех собравшихся выглядывает Мэрил Стрип. Кого именно она сыграет, пока не известно.

Третий сезон расскажет о том, как Чарльз (Мартин), Оливер (Шорт) и Мэйбл (Гомес) пытаются раскрыть убийство персонажа Бена Гленроя (Радд), который был представлен в финале второго сезона как коллега Чарльза по бродвейской пьесе, поставленной Оливером.

Премьера новых эпизодов «Убийств в одном здании» состоится на Hulu в 2023 году, дата будет объявлена позже.

Источник: InterMedia