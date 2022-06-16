Мэттью Перри расскажет в мемуарах о «Друзьях»

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри закончил работу над своими мемуарами. Большая часть воспоминаний актера и сценариста посвящена прославившему его ситкому.

Он расскажет о закулисье съемок «Друзей», а также о том, как ему удалось справиться с алкогольной и наркотической зависимостями. По данным Daily Mail, мемуары Перри будут рассказаны «с его фирменным юмором в откровенной и самосознательной манере».

– Перри удалось ярко описать свою пожизненную борьбу с болезнью и то, что ее подпитывало, несмотря на тот факт, что у артиста было все, — рассказал представитель издательства Flatiron Books, с которым сотрудничает актер.

Книга, получившая название «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», поступит в продажу 1 ноября 2022 года. Сообщается, что гонорар Мэттью за написание мемуаров составил семизначное число, однако о какой именно сумме идет речь, не раскрывается.

Источник: InterMedia