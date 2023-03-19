MONATIK показал свою силу

MONATIK выпустил взрывной трек под названием «Сила». С новой композицией он начинает новую страницу в своем творчестве.
Новая композиция посвящена силе украинцев и их жизненным принципам.
Новая композиция посвящена силе украинцев и их жизненным принципам.
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