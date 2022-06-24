Что посмотреть

На этой неделе выходит 3 премьеры: новый музыкальный фильм об Элвисе Пресли, литовская комедия и новый фильм ужасов

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Элвис (2022) 13+

(биография, музыка, драма)

История жизни и музыки Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы. В главных ролях Остин Батлер и Том Хэнкс.

Однажды в деревне (2022) 7+

(комедия) 

У Мартинаса, живущего в Вейсеяй, есть цель – найти жену. Но девушек в деревне – нет. На помощь приходит староста городка. Он организовывает конкурс, надеясь привлечь туристов в Вейсеяй и найти жену для Мартинаса. 

Чёрный телефон (2021) 16+

(ужасы)

Финни Шоу похищен и заперт в подвале. Когда висящий на стене неработающий телефон вдруг начинает звонить, Финни обнаруживает, что слышит голоса прежних жертв убийцы. И все они единодушно хотят помочь Финни остаться в живых.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino 

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