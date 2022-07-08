На этой неделе выходят 2 премьеры: австралийская комедия и новые похождения Тора в киновселенной Marvel

Тор: Любовь и гром (2022) 13+

(фантастика, приключения, комиксы)

Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира. А тем временем Тор пытается найти себя.

Как угодить женщине (2021)

(драма, комедия)

Подружки решили подшутить и заказали главной героине стриптизера. Он готов был выполнить любые ее желания, но она попросила его убрать квартиру. Она решила начать подобную сферу деятельности, открыв собственный салон, где мужчины разного телосложения будут убираться в домах женщин.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)