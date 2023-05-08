Новая Зеландия отправила музыкальную заявку на участие в «Евровидении»

Заявка поступила благодаря пивоварне Kiwi Yeastie Boys, которая подала петицию, призывающую Европейский вещательный союз позволить стране присоединиться к соседней Австралии в конкурсе.

– Мы стали большими поклонниками «Евровидения» с тех пор, как приехали сюда, в Великобританию, но нам очень не хватает нашей собственной страны, при виде которой можно было бы съеживаться, и в то же время непоколебимо её поддерживать, – говорит руководитель компании Стью Маккинли, – Я был младшим из пяти детей, и всякий раз, когда мои старшие братья и сестры ходили на концерты, я был слишком мал, чтобы присоединиться к ним. Участие Австралии в «Евровидении», когда Новая Зеландия не была приглашена, вызывает у меня те же эмоции, и мне это не нравится. Новозеландцы растут с очень важным чувством социальной справедливости, и приглашение Австралии на «Евровидение» без Новой Зеландии — это все равно, что пригласить кого-то на свою свадьбу, но не разрешить ему взять кого-нибудь собой.