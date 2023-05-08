Музыкальная новинка

Новая Зеландия отправила музыкальную заявку на участие в «Евровидении»

Автор Эвелина Никанорова
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Новая Зеландия объявила о своем желании принять участие в конкурсе песни «Евровидение» в 2024 году. В качестве «официальной заявки» они представили клип на песню «Eurovusion (Open Up)» комедийного дуэта Two Hearts.

Заявка поступила благодаря пивоварне Kiwi Yeastie Boys, которая подала петицию, призывающую Европейский вещательный союз позволить стране присоединиться к соседней Австралии в конкурсе.

– Мы стали большими поклонниками «Евровидения» с тех пор, как приехали сюда, в Великобританию, но нам очень не хватает нашей собственной страны, при виде которой можно было бы съеживаться, и в то же время непоколебимо её поддерживать, – говорит руководитель компании Стью Маккинли, – Я был младшим из пяти детей, и всякий раз, когда мои старшие братья и сестры ходили на концерты, я был слишком мал, чтобы присоединиться к ним. Участие Австралии в «Евровидении», когда Новая Зеландия не была приглашена, вызывает у меня те же эмоции, и мне это не нравится. Новозеландцы растут с очень важным чувством социальной справедливости, и приглашение Австралии на «Евровидение» без Новой Зеландии — это все равно, что пригласить кого-то на свою свадьбу, но не разрешить ему взять кого-нибудь собой.

Источник: InterMedia

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