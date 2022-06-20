Новое расписание транспорта в столице, остановка «Единорогов», спасенные тюлени и другие новости

В столице меняется расписание некоторых маршрутов общественного транспорта. Это происходит не только из-за роста цен на топливо, но и из-за нехватки водителей автобусов и троллейбусов.

Утрата. На 86-м году жизни скончался легендарный литовский актер Регимантас Адомайтис.

Срок выбора независимого поставщика электроэнергии для бытовых потребителей второго этапа продлили на неделю. Выбор можно сделать до 26 июня 2022 года включительно. Все, кто не заключит договор до 26 числа, перейдут к гарантийному поставщику и будут платить на 25% дороже.

Литовские железные дороги в ночь с пятницы на субботу перестали осуществлять транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. По словам главы МИДа Литвы Габриэлюса Лнадсбергиса, запрет перевозить транзитом через Литву между Калининградской областью и Россией изделия из стали и черных металлов является решением не нашей страны, а санкциями ЕС против России.

Страна простилась с таксофонами. Сегодня телекоммуникационная компания Telia Lietuva демонтировала последний действующий в стране таксофон, который находился в Вильнюсе около автовокзала. В начале года их было 99.

Каунасскую улицу Нямуно закрывают на капитальный ремонт – ограничения движения могут продлиться до осени.

Компания Grinda сообщила о дорожных и иных работах этой недели. Ремонт тротуаров проводится на улицах Шевченко, Озо, Шейминишкю, Кальварию и др. Продолжается также ремонт пешеходного участка улицы Шнипишкю возле Центрального универмага (CUP).

Остановка Sparta в столице теперь носит новое название – Vienaragių («Единорогов»). Единорогами называются успешные стартапы, рыночная стоимость которых составляет более 1 млрд евро. Планируется, что столичный район Науйяместис в будущем станет центром стартапов.

Бесплатное кино возвращается под столичный мост Любарто. Бесплатные сеансы начнутся 29 июня и продлятся до 16 августа.

В Клайпеде снова открывается интерактивная летняя библиотека под открытым небом на набережной р. Дане (пл. Карлскруна). Праздник по поводу ее открытия состоится завтра, 21 июня, в 14 часов. Часы работы читальни – со вторника по пятницу с 11 до 19 час., по субботам – с 12 до 18 час. О мероприятиях, которые будут проходить для любителей книг, можно узнать по ссылке или в фейсбуке: @kmsvb.

В Куртувенском региональном парке открывается Школа природы для детей и взрослых. Мероприятие состоится в среду, 22 июня. На нем пройдет презентация школы, познавательный поход по болотной тропе, занятия мобильных классов природы. Ссылка на регистрацию.

Состоялось награждение участников Национального конкурса архитектуры и урбанистики Išmanusis miestas 8 («Умный город 8»). Его участники традиционно создают проекты для конкретных проблемных пространств самоуправлений Литвы. В этом году – для Пакруойиса, Расейняй, Ширвинтоса, Аникщяй, Электренай, Кедайняй, Радвилишкиса и Утяны. Посмотреть, как могут выглядеть города будущего, можно по ссылке.

Министерство окружающей среды вместе со школьниками ответит на вопрос, будет ли в Литве снег, решит различные экологические проблемы. Началась регистрация на проект Moksleiviai – į Vyriausybę, который будет проходить с 22 по 26 августа. В нем смогут участвовать учащиеся выпускных или предпоследних классов. Регистрация проводится до 29 июля.

Обновлена ​​карта мороженого Литвы. Огуречное, творожное, кошерное, с укропом и многие другие можно найти на специальной карте.

В Балтийское море выпущены первые из тюленей, спасенных в этом сезоне работниками Морского музея. Восемь подкидышей были вылечены и научились жить на свободе.

Сегодня в 18 час. у Президентского дворца в столице (пл. С. Даукантаса) состоится акция «За статус кандидата ЕС для Украины!» Во время мероприятия представители гражданского общества выразят поддержку и помощь Украине в деле предоставления этой стране статуса кандидата на вступление в ЕС.