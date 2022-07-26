О Робби Уильямсе снимают новый документальный фильм

Робби Уильямс станет героем нового документального телефильма.

Как сообщает Sun, производством уже несколько месяцев занимается та же продюсерская компания, которая сняла документальную ленту «As It Was» о Лиаме Гэллахере в 2019 году.

— Робби — один из самых занимательных людей в музыке, и документальный фильм будет в равной степени веселым и душевным, — рассказал изданию источник, близкий к проекту. — Он прошел через ад и сражался с множеством демонов в своей личной жизни. Но у него также была невероятная музыкальная карьера, он создал семью и рассказал множество анекдотов о знаменитостях, так что в документальном фильме будет о чем поговорить.

Это будет не первый документальный фильм о Робби, но лента под названием «Nobody Someday» вышла почти 20 лет назад.

В данный момент идут съемки художественного байопика Уильямса «Лучший человек» (Better Man), режиссером которого является Майкл Грэйси, а главную роль исполняет Джонно Дэвис. Дата выхода пока не известна.

Источник: InterMedia