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О Робби Уильямсе снимают новый документальный фильм

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Робби Уильямс станет героем нового документального телефильма.

О Робби Уильямсе снимают новый документальный фильм

Робби Уильямс

Как сообщает Sun, производством уже несколько месяцев занимается та же продюсерская компания, которая сняла документальную ленту «As It Was» о Лиаме Гэллахере в 2019 году.

— Робби — один из самых занимательных людей в музыке, и документальный фильм будет в равной степени веселым и душевным, — рассказал изданию источник, близкий к проекту. — Он прошел через ад и сражался с множеством демонов в своей личной жизни. Но у него также была невероятная музыкальная карьера, он создал семью и рассказал множество анекдотов о знаменитостях, так что в документальном фильме будет о чем поговорить.

Это будет не первый документальный фильм о Робби, но лента под названием «Nobody Someday» вышла почти 20 лет назад.

В данный момент идут съемки художественного байопика Уильямса «Лучший человек» (Better Man), режиссером которого является Майкл Грэйси, а главную роль исполняет Джонно Дэвис. Дата выхода пока не известна.

Источник: InterMedia

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