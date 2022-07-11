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Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Нигерийско-американский режиссер Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда», «Люс») займет режиссерское кресло четвертой части франшизы «Первый мститель» для Marvel Studios.

Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Энтони Маки 

Энтони Маки сыграет главную роль бывшего Сокола, а ныне Капитана Америка Сэма Уилсона, который после событий сериала Marvel Disney+ 2021 года «Сокол и Зимний солдат» после долгих сомнений в себе наконец принял щит и мантию Капитана Америки. Также не сообщается, вернется ли Крис Эванс к роли Стива Роджерса, и когда начнутся съемки.

Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Крис Эванс

Источник: InterMedia

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