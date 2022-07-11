Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Нигерийско-американский режиссер Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда», «Люс») займет режиссерское кресло четвертой части франшизы «Первый мститель» для Marvel Studios.

Энтони Маки сыграет главную роль бывшего Сокола, а ныне Капитана Америка Сэма Уилсона, который после событий сериала Marvel Disney+ 2021 года «Сокол и Зимний солдат» после долгих сомнений в себе наконец принял щит и мантию Капитана Америки. Также не сообщается, вернется ли Крис Эванс к роли Стива Роджерса, и когда начнутся съемки.

Источник: InterMedia