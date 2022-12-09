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Опра Уинфри, Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Риз Уизерспун вошли в сотню влиятельных женщин мира

Автор Эвелина Никанорова
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Певицы Бейонсе, Рианна и Тейлор Свифт снова вошли в ежегодный список 100 влиятельных женщин мира издания Forbes.

Опра Уинфри, Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Риз Уизерспун вошли в сотню влиятельных женщин мира

Рианна заняла 73-е место, а Forbes назвал ее статус миллиардера и ее бизнес Fenty Beauty и Savage x Fenty главными достижениями певицы. По данным издания, ее собственный капитал в настоящее время составляет 1,4 миллиарда долларов, что делает ее 2031-м самым богатым человеком в мире.

Опра Уинфри, Бейонсе, Рианна, Тейлор Свифт и Риз Уизерспун вошли в сотню влиятельных женщин мира

На шесть позиций позади находится Свифт, занявшая 79-е место. Были отмечены успех пластинки «Midnights» и ее перезаписанных альбомов «Red» и «Fearless». По данным Forbes, ее собственный капитал в 2022 году составлял 570 миллионов долларов. Рядом с ней на 80-м месте стоит Бейонсе, чей собственный капитал оценивается в 450 миллионов долларов. Издание упомянуло и их совместный с Джей Зи тур «On The Run II», который собрал около 5 миллионов долларов за каждый концерт, а в общей сложности более 250 миллионов долларов, а также ее новаторское выступление на Coachella 2018 года.

Из всех женщин, имеющих отношение к шоу-бизнесу, самую высокую позицию в рейтинге – 24-е место — занимает телеведущая Опра Уинфри. На 41-м находится председатель совета директоров Disney General Entertainment Content Дана Уолден, на 58-м – глава Amazon Studios Дженнифер Салки, на 61-м – британский режиссер и председатель Universal Pictures Донна Лэнгли, на 65-м – генеральный директор Fox News Сюзанн Скотт, на 86-м – актриса и продюсер Риз Уизерспун, на 99-м – нигерийский режиссер Мо Абуду.

Источник: InterMedia

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