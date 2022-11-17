Перезапуск детского шоу «Телепузики», история рекламной акции Pepsi и другие главные премьеры недели

Телепузики (сериал)

(семейный, фэнтези) на Netflix с 14 ноября

На Netflix стартует перезапуск детского шоу «Телепузики». Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По зовут малышей в новое волшебное приключение, чтобы вместе расти и познавать мир.

Мир юрского периода: Секретное приключение (фильм)

(мультфильм) на Netflix с 15 ноября

Из-за сильного шторма у друзей не хватает еды — а повсюду бродят голодные динозавры. В этом захватывающем интерактивном спецвыпуске, спасение героев зависит только от вас.

Без границ (сериал)

(документальный, приключения) на Disney+ с 16 ноября

Целью документального сериала является попытка ответить на вопросы о здоровье человека, борьбе со старением и борьбе с экстремальными условиями. Крис Хемсворт должен быть подопытным, на котором будут тестировать различные инновационные биотехнологические решения.

Чудо (фильм)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 16 ноября

События фильма разворачиваются в Ирландии середины 19 века. Британская медсестра приезжает в местную деревушку, чтобы осмотреть «чудо» — 11-летнюю девочку, которая месяцами может обходиться без еды и прекрасно себя при этом чувствует. В главной роли Флоренс Пью.

Санта Клаусы (сериал)

(комедия, семейный) на Disney+ с 16 ноября

Скотту Кельвину скоро исполнится 65 лет, и он, понимая, что не может быть Сантой вечно, отправляется на поиски подходящей замены, одновременно готовя свою семью к новым приключениям, которые их ждут в жизни к югу от полюса.

Охота за счастливыми билетами (фильм)

(криминал, комедия) на Netflix с 16 ноября

История о группе людей, объединившихся в команду с миссией вернуть свои выигрышные лотерейные билеты у мафиозного кредитора, который забрал эти билеты, не зная, что выиграл приз в 30 миллионов бат!

Вива Мексика! (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 ноября

После смерти своего деда, Панчо едет с женой и детьми в свой родной город, где родственники не могут поделить наследство.

Один из нас лжёт (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма, детектив) на Netflix с 16 ноября

Строгий учитель в наказание оставил пятерых старшеклассников в классе после уроков, но только четверо вышли оттуда живыми. Пятый, Саймон, — школьный изгой, жестоко мстивший своим обидчикам в Интернете, раскрывая их самые неприглядные секреты, — был найден мертвым. Полиция не сомневается в том, что это убийство. Под подозрение попадают все, ведь у каждого есть что скрывать. Но кто из четверых юношей и девушек — убийца?

Сбиться с пути (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 ноября

В порыве отчаяния опустившаяся мать-одиночка надевает лыжный костюм и отправляется на гонку «Васалоппет» вместе со своим далеко не идеальным братом-перфекционистом.

Pepsi, где мой истребитель? (сериал)

(документальный) на Netflix с 17 ноября

История рекламной акции Pepsi из середины 1990-х. По задумке Pepsi, каждый покупатель мог обменивать этикетки газированных напитков на какие-то вещи — солнцезащитные очки, кепки и так далее с символикой компании. Но это ладно, в рекламе говорилось, что за 7 млн баллов можно будет получить реактивный самолет Harrier Jump Jet стоимостью на тот момент примерно $23 млн. Разумеется, руководство Pepsi, поставив такую высокую планку, рассчитывало, что никто не попытается получить самолет. И все было бы хорошо, если бы не Джон Леонард — американский подросток, который решил сыграть по правилам компании и собрать баллы для получения заветного дорогостоящего приза.

1899 (сериал, 1 сезон)

(ужасы, драма, история, детектив) на Netflix с 17 ноября

Группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Но когда они сталкиваются с другим кораблем-мигрантом, плывущим по течению в открытом море, их путешествие начинает превращаться в кошмар.

Прощай навсегда (сериал, 3 сезон)

(комедия, драма, криминал) на Netflix с 17 ноября

Сюжет повествует о возникшей дружбе между взбалмошной холостячкой с шокирующим прошлым и очень нервной вдовой с черным юмором и проблемами с управлением гневом.

Рождество с тобой (фильм)

(комедия, семейный, мелодрама) на Netflix с 17 ноября

В поисках вдохновения для нового рождественского хита поп-звезда исполняет желание юной поклонницы. Однако их встреча дарит ей нечто большее — шанс на настоящую любовь.

Люди, которых мы ненавидим на свадьбе (фильм)

(комедия) на Amazon Prime Video с 18 ноября

Напряженность между братьями и сестрами нарастает за неделю до свадьбы их сводной сестры в деревне.

Somebody. Найти кого-то (сериал)

(триллер, детектив, криминал) на Netflix с 18 ноября

Программистка и ее друзья попадают в паутину убийств и преступлений, связанных с разработанным ею приложением для знакомств и таинственным незнакомцем.

Страна снов (фильм)

(мюзикл, фэнтези, приключения, семейный) на Netflix с 18 ноября

Молодая девушка находит тайную карту страны снов. С помощью эксцентричного проходимца она путешествует по сновидениям и убегает от кошмаров в надежде снова увидеть покойного отца. В главной роли Джейсон Момоа.

Корпорация Заговор (сериал, 2 сезон)

на Netflix с 18 ноября

Для работников «Глубинного государства» теории заговора — не глупости, а реальные факты. И их работа — держать это в тайне.

Элита (сериал, 6 сезон)

на Netflix с 18 ноября

Трое подростков из бедных семей попадают в «Лас Энчинас» — самую престижную школу в стране. Обеспеченным деткам не нравятся новички, и начинается безжалостная битва за власть. В ход идут любые средства и методы, даже убийство.

В духе Рождества (фильм)

(мюзикл, комедия, семейный) на Apple TV+ с 18 ноября

Представьте себе трогательную историю в стиле Чарльза Диккенса о скряге, к которому в канун Рождества являются четыре духа, только смешнее. И с большим количеством музыкальных номеров. В главных ролях Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл.