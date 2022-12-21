Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

«Почта Литвы» сообщила о том, как будут работать почтовые отделения и курьеры LP EXPRESS во время праздников.

24 и 26 декабря будут работать только некоторые почтовые отделения, которые находятся в торговых центрах. На Рождество (25 декабря) и в Новый год (1 января) все почтовые отделения будут закрыты.

Между тем, 23 и 31 декабря некоторые почтовые отделения будут работать на час меньше, чем обычно, а другие — в обычном режиме. Время работы конкретного почтового отделения в указанные дни можно узнать здесь.

В праздничный период изменится также график предоставления услуг LP EXPRESS.

23 декабря время сбора посылок у отправителей курьерами LP EXPRESS сокращается на 1 час, а посылки, собранные в этот день, будут доставлены получателям 27 декабря. А посылки, собранные у отправителей 30 декабря, будут доставлены получателям 2 января. 26 декабря курьеры LP EXPRESS не работают.

Посылки, собранные в почтоматах LP EXPRESS 23 декабря, также будут доставлены получателям в почтоматы 27 декабря. А посылки, собранные из почтоматов 31 декабря, поступят в почтоматы к получателям 2 января.

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