Пол Маккартни и Ринго Старр записали новый альбом Rolling Stones

Пол Маккартни (на фото) и Ринго Старр приняли участие в записи нового альбома Rolling Stones.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на многочисленные источники. По данным инсайдеров, Пол записал партии баса, а Ринго – ударных, но пока неизвестно, в одной или в разных композициях.

Дата выхода пластинки (которая станет первой студийной работой группы с 2005 года, когда был выпущен альбом «A Bigger Bang») пока не объявлена. Известно, что запись продолжается уже около трех лет в нескольких студиях (в Лондоне, на Ямайке, в Лос-Анджелесе), продюсером, по слухам, стал Эндрю Уотт, в данный момент музыкальный материал находится на стадии микширования.

Новости о сотрудничестве, по-видимому, положили конец многолетнему соперничеству между Beatles и Rolling Stones. Хотя их личные и профессиональные отношения можно было назвать дружескими. Вторым выпущенным синглом Rolling Stones (и их первым хитом) стал кавер «I Wanna Be Your Man» Beatles. В 1967 году Леннон и Маккартни спели бэк-вокал на сингле Rolling Stones «We Love You».

Источник: InterMedia