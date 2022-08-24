Пол Радд сыграет в третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Пол Радд присоединился к актерскому составу сериала «Убийства в одном здании» в конце августа 2022 года. Пока неизвестно, появится он в эпизодической роли или в постоянном касте.

— Пол Радд после удачного появления в нашем сериале в конце второго сезона — это тот, кого мы все хотели бы узнать получше. Он — главный источник многих грядущих загадок. Конечно же, впереди нас ждет еще много сюжетных поворотов! — заявил один из создателей сериала Джон Хоффман в интервью Variety.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о Чарльзе (Стив Мартин), Оливере (Мартин Шорт) и Мэйбл (Селена Гомес), которые живут в элитном доме в Нью-Йорке и объединяются благодаря общей страсти к раскрытию преступлений. Когда в их доме происходит убийство, они начинают расследование и запускают свой собственный подкаст.

Ранее Пол Радд уже работал с Селеной Гомес над фильмом Netflix 2016 года «Основные принципы добра».

Источник: InterMedia