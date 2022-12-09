Премьеры в кино: французская эротическая драма, боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой, фильм ужасов о людях, попавших в смертельную ловушку, и французская комедия-триллер

Дом удовольствий (2022) 0+

(эротическая драма, драма)

Молодая писательница Эмма отправляется в Берлин, чтобы написать книгу о проституции. Движимая своей мечтой, Эма устраивается на работу в знаменитый берлинский бордель La Maison.

Райский город (2022) 16+

(боевик, триллер)

Наемный убийца Райан Свон проникает в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца. В главных ролях Джон Траволта и Брюс Уидлис.

Квест с того света (2022) 16+

(ужасы, триллер)

Студентка криминологии Хлоя приходит в себя в морге. Вместе со своим парнем, младшим братом и другими незнакомцами они становятся участниками смертельно опасного квеста со множеством изощренных ловушек. Только пройдя квест, можно вернуться в мир живых.

Невероятно, но факт (2022)

(комедия, драма, фэнтези, детектив)

Алан и Мари — супружеская пара за 40 — переезжают в дом своей мечты в пригороде. Но риэлтор предупреждает их: то, что находится в подвале, может круто изменить их жизнь.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)