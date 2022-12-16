Премьеры в кино: главный блокбастер года — новый Аватар Джеймса Кэмерона, семейный рождественский фильм о плюшевом медведе и документальный фильм о 700-летии Вильнюса.

На этой неделе в кино появятся три премьеры: главный блокбастер года — новый Аватар Джеймса Кэмерона, семейный рождественский фильм о плюшевом медведе и документальный фильм о 700-летии Вильнюса.

Аватар: Путь воды (2022) 13+

(фантастика, фэнтези, боевик, приключения)

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Приключения Тедди (2022) 0+

(фэнтези, семейный)

На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.

700 лет Вильнюсу. Путешествие во времени с профессором Альфредом Бумблаускасом (2022) 7+

(документальный)

700 лет истории Вильнюса в самом интересном уроке истории. Харизматичный историк профессор Альфредас Бумблаускас сопровождает зрителей через семь частей фильма — семь веков Вильнюса — дополняя их историческими сценами. Профессор Бумблаускас поможет вам не только узнать о самых важных событиях в истории столиц Литвы, но и понять их значение и смысл, заинтересоваться увлекательным и захватывающим прошлым, переворачивая одну страницу истории за другой.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)