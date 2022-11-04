Премьеры в кино: литовский фильм ужасов, триллер с Мэлом Гибсоном, гей-комедия и музыкальный фильм для всей семьи

На этой неделе четыре премьеры: литовский фильм ужасов, триллер с Мэлом Гибсоном, гей-комедия и музыкальный фильм для всей семьи.

Rūpintojėlis (2022) 16+

(ужасы, триллер)

Украв ключи от чужого дома, Марюс с одноклассниками устраивают в этом доме выпускной. Секс, наркотики, алкоголь — всё, казалось бы идёт по плану. Но у дома жуткое прошлое — здесь бывший хозяин дома убил свою семьи. И история начинает повторяться.

В эфире (2022) 16+

(триллер)

Радио-диджей принимает очередной звонок в студию, а неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории.

Дружки (2022) 16+

(комедия, мелодрама)

Ведущий подкаста и гей-активист Бобби не верит в длительные отношения — его вполне устраивает собственная независимость и короткие встречи через специализированное приложение. Однажды в клубе он знакомится с юристом Аароном, с которым у него, казалось бы, очень мало общего. Но вскоре их отношения перерастают в романтические.

Крокодил Лайл (2022) 16+

(приключения, комедия, семейный)

Семья Примм переезжает в Нью-Йорк, где выясняется, что в их доме на чердаке живёт поющий крокодил Лайл. Лайл помогает адаптироваться после переезда маленькому Джошу Примму. Но злобный сосед мистер Грампс хочет, чтобы зверя изолировали от людей.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)