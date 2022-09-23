Премьеры в кино: повторный прокат Аватара, триллер с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, французская комедия о патологическом вруне, ложь которого становится реальностью и французский фильм ужасов

На этой неделе три премьеры и повторный прокат Аватара. Помимо приключений на планете Пандора нас ждут триллер с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, французская комедия о патологическом вруне, ложь которого начинает происходить на самом деле, а также французский фильм ужасов.

Аватар (2009) 7+

(фантастика)

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Не волнуйся, солнышко (2022) 16+

(детектив, триллер)

1950-е. Элис и Джек живут в идеальном корпоративном городке. Пока мужчины работают над секретным проектом «Победа», их жены ведут роскошный и праздный образ жизни. Однако со временем Элис начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, скрывает ужасные тайны. В главных ролях: Флоренс Пью, Крис Пайн, Оливия Уайлд и Гарри Стайлс.

Не звезди! (2022)

(комедия)

Джером всегда врет, да так, что и глазом не моргнет! Он врет постоянно и с особым размахом: глядя прямо в глаза, он будет утверждать, что лично знаком с Мисс Мира, что он чемпион по карате и, по совместительству, астронавт. Но однажды Джером просыпается в мире, где вся его ложь становится правдой и все выдуманное начинает происходить с ним на самом деле.

Убойный монтаж (2022) 16+

(ужасы, боевик)

Начинающий режиссёр и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съёмок все идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)