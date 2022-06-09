Что посмотреть

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Ребенок от тебя (сериал, 1 сезон)

(комедия, мелодрама) с 8 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

В этой романтической комедии репродуктолог напивается и оплодотворяет себя спермой своего бывшего. Теперь перед ней непростая задача — вернуть отношения с будущим отцом. 

Первое убийство (сериал, 1 сезон)

(ужасы, драма, детектив) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Джульетт – вампир, и она должна совершить свое первое убийство. Своей целью она выбирает Каллиопу. Но, к большому удивлению Джульетт, Каллиопа оказывается наследницей клана охотников на вампиров. Однако вскоре девушки обнаруживают, что влюбится гораздо легче, чем убить. 

Прорваться в НБА (фильм)

(драма, спорт) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Неудачливый баскетбольный скаут обнаруживает выдающегося игрока за границей. Он решает взять его в команду, не получив на это одобрения. В главных ролях: Адам Сэндлер, Бен Фостер, Роберт Дювалл.

Ради всего человечества (сериал, 3 сезон)

(фантастика, драма) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Сериал рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса между США и СССР продолжается и усиливается. В третьем сезоне нас ждет новая площадка для событий — Марс.

Острые козырьки (сериал, 6 сезон)

(криминал, драма) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. В главной роли Киллиан Мёрфи.

Наша милая ферма (сериал, 1 сезон)

(семейный) c 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Среди лавандовых полей, сестры Джеки и Джилл устраивают свою милую ферму, на которой пестуют и любят всех своих животных, включая и говорящих. Быть юным фермером нелегко, но каждый день дарит им новые приключения и возможности расти и учиться новому. 

Деревья мира (фильм)

(драма) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

История четырех женщин из Руанды, которые оказались взаперти в разгаре одного самых страшных геноцидов в истории человечества. 

Личное (сериал, 1 сезон)

(драма) с 10 июня

Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Карьере амбициозной женщины-политика грозит опасность: тайно записанное видео о ее интимной жизни становится достоянием общественности. 

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