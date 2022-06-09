Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Среди лавандовых полей, сестры Джеки и Джилл устраивают свою милую ферму, на которой пестуют и любят всех своих животных, включая и говорящих. Быть юным фермером нелегко, но каждый день дарит им новые приключения и возможности расти и учиться новому.