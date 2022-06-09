Шестой сезон Острых козырьков, баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и другие премьеры в онлайне

Ребенок от тебя (сериал, 1 сезон)
Первое убийство (сериал, 1 сезон)
(ужасы, драма, детектив) с 10 июня
Джульетт – вампир, и она должна совершить свое первое убийство. Своей целью она выбирает Каллиопу. Но, к большому удивлению Джульетт, Каллиопа оказывается наследницей клана охотников на вампиров. Однако вскоре девушки обнаруживают, что влюбится гораздо легче, чем убить.
Прорваться в НБА (фильм)
Ради всего человечества (сериал, 3 сезон)
Наша милая ферма (сериал, 1 сезон)
(семейный) c 10 июня
Среди лавандовых полей, сестры Джеки и Джилл устраивают свою милую ферму, на которой пестуют и любят всех своих животных, включая и говорящих. Быть юным фермером нелегко, но каждый день дарит им новые приключения и возможности расти и учиться новому.