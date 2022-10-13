Самоуправления

Приближается отопительный сезон в столице. График включения отопления

Автор Анжелика Орлёнок
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В Вильнюсе и Каунасе с ближайшего понедельника начнется отопительный сезон. К жителям этих городов тепло придет постепенно, в течение нескольких дней.

Приближается отопительный сезон в столице. График включения отопления

Приближается отопительный сезон в столице. График включения отопления

На этой неделе центральное отопление ведомствам и жителям уже включили Паневежис, Шяуляй, а также некоторые другие города и районы. Клайпеда пока не приняла решение о начале отопительного сезона. По поводу компенсаций за отопление могут обращаться в свои самоуправления жители всей страны. Компенсации назначаются на весь сезон.

График включения отопления в столице

Дата официального начала отопительного сезона в столице — 17 октября. В разные годы отопительный сезон начинался в интервале с 1 по 22 октября, в прошлом году — 7 октября.

Как обычно, отопление будет поступать в дома жителей Вильнюса согласно графику.

В первый и второй дни отопление будет включено в микрорайонах Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старый город, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новая Вильня, Балтупяй и Григишкес.

На вторые и третьи сутки отопление будет включено в микрорайонах Антакальнис, Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинас, Науяместис, Киртимай.

На третий-четвертый день отопление подключат в микрорайонах Панеряй, Науйининкай, Расу, Вилкпедес и Веркю.

Стоимость отопления

Цена отопления в столице, по подсчетам, из-за использования более дешевого мазута, останется примерно такой же, как в прошлом году. В этом месяце она составит почти 9 центов/кВтч.

Приближается отопительный сезон в столице. График включения отопления

График включения отопления. Источник — vilnius.lt

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