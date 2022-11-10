Приключения деревянного мальчика начинаются в трейлере «Пиноккио Гильермо дель Торро»

Трейлер кукольного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торро» обнародовал Netflix.

Это дебют режиссера в жанре анимации (его соавтором стал Марк Густафсон), где он решил переосмыслить хорошо знакомую сказку Карло Коллоди.

Действие фильма происходит в фашистской Италии Муссолини 1930-х годов, где столяр Джеппетто (Дэвид Брэдли) оплакивает смерть своего сына. В память о своему потерянном мальчике он вырезает куклу, используя древесину из ствола дерева рядом с его могилой и выпуская на волю сверчка Себастьяна Дж. Крикета (Юэн Макгрегор), который наблюдает (и рассказывает), когда деревянный мальчик оживает. Пиноккио (Грегори Манн) предстоит многое узнать о человечестве и взрослении. В трейлере можно увидеть, как увлекательные и порой опасные приключения ждут деревянного мальчика и его отца.

Роли в мультфильме также озвучили Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Финн Вулфхард и другие.

«Пиноккио Гильермо дель Торро» был уже показан на нескольких кинофестивалях, в конце ноября он выйдет в прокат, а премьера на Netfliх состоится 9 декабря.

Источник: InterMedia