Приключения забавного малыша Грута, сериал о последствиях урагана Катрина и другие главные премьеры недели

Код: Император (фильм)

(триллер) на Netflix с 8 августа

Разведчик получает приказ собрать компромат на политика с безупречной репутацией. На что он готов пойти, чтобы выполнить задачу?

Лок и ключ (сериал, 3 сезон)

(фэнтези, драма, приключения) на Netflix с 10 августа

После смерти отца два брата и сестра переезжают в оставшееся им родовое поместье. Там они обнаруживают таинственные волшебные ключи, но они и не подозревали, к чему это их приведет.

Я есть Грут (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, фантастика) на Disney+ с 10 августа

Серия небольших короткометражек, которые рассказывают о приключениях забавного малыша Грута и его друзей.

Школьные байки (сериал, 1 сезон)

(ужасы) на Netflix с 10 августа

Неописуемые кошмары заполняют коридоры школ в этой антологии о привидениях от знаменитых тайских режиссеров фильмов ужасов.

Дневная смена (фильм)

(боевик, комедия, фэнтези) на Netflix с 12 августа

История трудолюбивого отца, пытающегося обеспечить лучшую жизнь своей 8-летней дочери. Вот только его дневная работа уборщиком бассейнов — лишь прикрытие. Он зарабатывает деньги, выслеживая и убивая опасных вампиров.

13: Мюзикл (фильм)

(мюзикл, комедия, семейный) на Netflix с 12 августа

После развода родителей Эван Голдман переезжает из Нью-Йорка в маленький городок в штате Индиана. Когда ему исполняется 13 лет, ему приходится осваиваться в сложных социальных кругах своей новой школы и завоевывать друзей, превратив свою Бар-мицву в самую крутую вечеринку на свете.

Их собственная лига (сериал)

(комедия, спорт, семейный) на Amazon Prime Video с 12 августа

Бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером в Женскую Бейсбольную Лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.

Пять дней после катастрофы (сериал)

(драма) на Apple TV+ с 12 августа

В сериале рассказывается о последствиях разрушительного урагана Катрина. Когда город затапливает вода и отключается электричество, главная героиня Анна Поу, ее коллеги-врачи и медсестры больницы вынуждены принимать непростые решения по спасению человеческих жизней.