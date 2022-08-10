Про Pac-Man снимут полнометражный фильм

Создатели компьютерной игры «Pac-Man» анонсировали полнометражный фильм по ее мотивам.

Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Bandai Namco, это будет «живая адаптация», а не анимация. В основе сценария – идея одного из продюсеров «Соника в кино» Чака Уильямса, но больше никаких подробностей о проекте нет.

Видеоигра-аркада «Pac-Man» появилась в 1980 году, ее главный герой – желтый всепоглощающий рот, который движется по лабиринту. Игра породила несколько сиквелов, в том числе «Miss Pac-Man», а также ряд недолговечных телесериалов, таких как двухсезонный выпуск в 1982-83 годах и «Pac-Man в мире привидений» в 2013-15 годах.

Источник: InterMedia