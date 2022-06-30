Что посмотреть

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Двое против пришельцев (фильм)

(фантастика, боевик, комедия) с 28 июня

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Два друга детства снова объединяются в убойный дуэт лазертага, чтобы дать отпор инопланетянам, прервавшим их мальчишник. 

Убийства в одном здании (сериал, 2 сезон)

(комедия. криминал) с 28 июня

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Трое незнакомцев, каждый из которых одержим мыслями о настоящих преступлениях, внезапно оказываются втянутыми в одно из них. В главных ролях Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

Бьюти (фильм)

(драма, мелодрама) с 29 июня 

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

 

Oдаренная молодая чернокожая певица изо всех сил пытается сохранить свой голос и индивидуальность после того, как ей предложили выгодный контракт. 

Акулопёс (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия) с 30 июня

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Сильный и бесшумный Акулопёс — наполовину собака, наполовину акула с аппетитом обоих. Но, как и все хорошие полусобаки, он бесконечно предан своему хозяину Максу! 

Очень странные дела (сериал, 4 сезон, 2 часть)

(фантастика, ужасы, приключения) с 1 июля

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Главные герои сериала разъехались по разным городам, но их судьбы тесно связаны.

Список смертников (сериал, 1 сезон)

(драма, триллер) с 1 июля

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

Во время боевой операции, вся команда лейтенант-коммандера Джеймса Риса погибает в засаде. Рис возвращается на родину и в тот же день убивают всю его семью, а вскоре он обнаруживает, что оказался в центре заговора, в котором замешаны люди из высших эшелонов власти. В главной роли Крис Пратт. 

Бэймакс! (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, фантастика, комедия)  с 29 июня

Продолжение комедийного детектива «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, заключительные серии четвертого сезона «Очень странных дел» и другие главные премьеры

 

Сериал рассказывает о милом медицинском роботе Бэймаксе из мультфильма «Город героев» 2014 года, которого создал юный 14-летний гений Хиро Хамада из города Сан-Франсокио.

 

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