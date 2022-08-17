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Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

Автор Анжелика Орлёнок
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Со вчерашнего дня началось распределение четвертой в этому году продовольственной помощи малоимущим жителям страны. Ее получат более 191 тысячи человек. Помощь людям с малыми доходами в этом году будет распределяться еще дважды – в октябре и декабре. Вместе с продуктами в декабре людям будут выдаваться и средства гигиены. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.

Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

В августе продовольственная корзина, которая предназначается малоимущим, будет состоять из восьми различных продуктов. Это свиные консервы, куриные консервы, рапсовое масло, овсяное печенье с шоколадом, овсяная каша быстрого приготовления с сушеными ягодами, консервированный рассольник, консервированные тушеные бобы в томатном соусе и сгущенное молоко. Из средств гигиены в августовский пакет войдет мыло.

Все пакеты помощи будут заранее упакованы и подготовлены к выдаче, потому свои личные приносить не надо.

Организуют распределение помощи администрации самоуправлений, а также фонд помощи и поддержки Maisto bankas («Продовольственный банк») и Литовское общество Красного Креста.

Помощь будет распределяться более чем в 600 пунктах по всей Литве.

Чтобы узнать точное время распределения помощи, можно обратиться в свое староство (сянюнию) или поискать информацию на страницах своего самоуправления и «Продовольственного банка» в интернете.

Продовольственную помощь могут получить жители Литвы, средние доходы которых на одного члена семьи не превышают 220,50 евро в месяц. В некоторых случаях возможны исключения и назначение продовольственной помощи даже если ежемесячные доходы людей превышают указанную сумму. Такие случаи рассматриваются самоуправлениями в индивидуальном порядке.

Продовольственная помощь малоимущим в августе. Куда обращаться?

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