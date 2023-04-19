Звёзды

Райан Рейнольдс и Обри Плаза отправятся в роуд-муви «Друзья животных»

Автор Эвелина Никанорова
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Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Винс Вон и Обри Плаза сыграют в фильме «Друзья животных» (Animal Friends) студии Legendary.

Как сообщает Deadline, детали проекта держатся в секрете, но известно, что это будет роуд-муви для взрослых, сочетающее живых и анимационных персонажей.

Райан Рейнольдс и Обри Плаза отправятся в роуд-муви «Друзья животных»

Райан Рейнольдс

Сценарий написали Кевин Берроуз и Мэтт Мидер (авторы комедии 2018 года «Прибор»), режиссерское кресло займет обладатель «Эмми» Питер Атенсио («Киану»). Идея фильма возникла на общей встрече между Берроузом, Мидером и Патриком Гуингом, руководителем продюсерской компании Рейнольдса Maximum Effort. Анимацию создаст ведущая компания в сфере визуальных развлечений DNEG.

Источник: InterMedia

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