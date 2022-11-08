Ребел Уилсон стала мамой

Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы», «Выпускной класс») впервые стала мамой.

Радостную новость 42-летняя актриса сообщила в соцсетях. Девочку, которая появилась на свет в начале ноября 2022 года, назвали Ройс Лиллиан.

— Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! — написала Ребел в подписи к фото малышки. — Я бесконечно благодарна всем, кто принимал участие (вы знаете, кто вы), на это ушли годы… но особенно хотелось бы поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогли мне создать собственную семью, это удивительный подарок. Лучший подарок!

Уилсон в начале в 2010-х годов жила со своим партнером по фильму «Девичник в Вегасе» — открытым геем Мэттом Лукасом. Затем у нее был роман с миллионером и филантропом Джейкобом Бушем (пара рассталась в 2021 году), а в 2022-м Ребел начала встречаться с модельером, создательницей бренда Lemon Vi Limon Рамоной Агрумой. Недавно появилась новость, что они с Уилсон помолвлены, но актриса опровергла эти слухи.

Источник: InterMedia