Режиссеры «Всё везде и сразу» займутся вселенной «Звездных войн»

Свежеиспеченные обладатели нескольких «Оскаров» режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Человек — швейцарский нож», «Всё везде и сразу») работают над сериалом «Опорная команда» (Skeleton Crew) вселенной «Звездных войн».

Как сообщает Hollywood Reporter, они либо уже сняли, либо снимут для сериала как минимум один эпизод. Известно, что съемки телешоу начались летом 2022 года и завершились несколько месяцев назад.

«Звездные войны: Опорная команда» расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики. В сериале снимается Джуд Лоу, главным режиссером значится Джон Уоттс («Старик», трилогия «Человек-паук» с Томом Холландом), продюсерами – Джона Фавро и Дэйв Филони («Мандалорец»). Дата премьеры пока не названа.

Источник: InterMedia