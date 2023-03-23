Звёзды

Режиссеры «Всё везде и сразу» займутся вселенной «Звездных войн»

Автор Эвелина Никанорова
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Свежеиспеченные обладатели нескольких «Оскаров» режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Человек — швейцарский нож», «Всё везде и сразу») работают над сериалом «Опорная команда» (Skeleton Crew) вселенной «Звездных войн».

Режиссеры «Всё везде и сразу» займутся вселенной «Звездных войн»

Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт

Как сообщает Hollywood Reporter, они либо уже сняли, либо снимут для сериала как минимум один эпизод. Известно, что съемки телешоу начались летом 2022 года и завершились несколько месяцев назад.

«Звездные войны: Опорная команда» расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики. В сериале снимается Джуд Лоу, главным режиссером значится Джон Уоттс («Старик», трилогия «Человек-паук» с Томом Холландом), продюсерами – Джона Фавро и Дэйв Филони («Мандалорец»). Дата премьеры пока не названа.

Источник: InterMedia

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