Рита Ора выпустит альбом-дневник своей любви

Рита Ора анонсировала выход своего нового альбома «You & I». Релиз пластинки состоится 14 июля на лейбле BMG. Ора была соавтором каждой песни в грядущем сборнике, который описывается как ее «самый личный проект».

– Этот альбом действительно много значит для меня, — заявил певица. – Это как мой дневник за последние несколько лет, это мой звук, и он кажется таким верным мне сегодняшней.

Работая с исполнительным продюсером Оаком Фелдером, Рита записала пластинку, «призванную концептуально объединить различные главы ее отношений». Она добавила также, что «You & I» — это «яркая запись о том, каково это — красиво, инстинктивно влюбиться в кого-то».

В день анонса Ора выпустила сингл «Praising You» (с которым планирует выступить как гость на «Евровидении 2023»), являющийся танцевальной переработкой классического хита Fatboy Slim «Praise You» 1999 года.

Источник: InterMedia